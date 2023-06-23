الأمم المتحدة تعلن عن قطع المساعدات الغذائية للصومال بسبب نقص التمويل

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتصاعد "حالة الجوع الشديد" في الصومال مع توقع مواجهة ثلث السكان لأزمة أو مستويات أسوأ من الاحتياجات الغذائية، لكن الأمم المتحدة اضطرت إلى قطع المساعدات الغذائية بشكل كبير بسبب نقص التمويل، وفقا لما ذكرته رئيسة برنامج الغذاء العالمي اليوم الخميس.



أخبرت سيندي ماكين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن أحدث بيانات الأمن الغذائي تظهر أن أكثر من 6.6 مليون صومالي بحاجة ماسة إلى المساعدة بما في ذلك 40 ألف "يكافحون من أجل البقاء في ظروف شبيهة بالمجاعة".



لكنها قالت إن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى قطع المساعدات الغذائية الشهرية، التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 4.7 مليون شخص في ديسمبر، ليصل إلى 3 ملايين شخص فقط في نهاية أبريل "وبدون ضخ نقدي فوري، سيتعين علينا خفض قائمة توزيعنا مرة أخرى في يوليو لتصل إلى 1.8 مليون فقط في الشهر".



قالت ماكين، التي زارت الصومال الشهر الماضي، إنها رأت "كيف يتآمر الصراع وتغير المناخ لتدمير حياة وسبل عيش ملايين الصوماليين". وقالت إن أطول موجة جفاف سجلت في البلاد، والتي أودت بحياة الملايين من الماشية وأتلفت المحاصيل، أفسحت المجال مؤخرا لفيضانات كارثية في الجنوب.



حثت ماكين المانحين على أن يكونوا كرماء كما كانوا عندما انتشلوا الصومال "من هاوية المجاعة في عام 2022″، وحذرت ماكين من صعوبة بقاء ملايين الصوماليين على قيد الحياة.



زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الصومال في أبريل "لدق ناقوس الخطر" ودعا إلى "دعم دولي كبير" للصومال.



لكن نتائج مؤتمر المانحين رفيع المستوى لثلاث دول من القرن الأفريقي - الصومال وإثيوبيا وكينيا - في 24 مايو / آيار كانت مخيبة للآمال للغاية. لقد جمعت أقل من مليار دولار من أكثر من 5 مليارات دولار كان المنظمون يأملون أن تساعد أكثر من 30 مليون شخص.



بدأ الصومال فقط خلال السنوات القليلة الماضية، في إيجاد موطئ قدم له بعد ثلاثة عقود من الفوضى من أمراء الحرب إلى جماعة الشباب المتطرفة المرتبطة بالقاعدة وظهور الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. في مايو، عاد حسن شيخ محمود، الذي شغل منصب رئيس الصومال بين عامي 2012 و2017، إلى المنصب من قبل المشرعين بعد منافسة مطولة.



واجهت الصومال هجمات عديدة من حركة الشباب، وبدأت الحكومة مؤخرا في ما وصف بأنه أكبر هجوم ضد الجماعة المتطرفة منذ أكثر من عقد.



قالت كاتريونا لينغ، الممثلة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في الصومال، للمجلس إن عمليات الحكومة أدت إلى تدهور حركة الشباب عسكريا وطرد مقاتليها من عدد من المناطق وهو "إنجاز ملحوظ".



لكن لينغ قالت إن حركة الشباب لا تزال تشكل تهديدا كبيرا "، مشيرة إلى "عودة الظهور مؤخرا في نطاق ووتيرة وتوزيع هجماتها "بما في ذلك هجوم 9 يونيو / حزيران على فندق بيرل بيتش في العاصمة مقديشو والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.



للاتحاد الأفريقي قوة في الصومال تقدم الدعم للقوات الحكومية التي تقاتل حركة الشباب. في العام الماضي، وافق مجلس الأمن بالإجماع على مهمة انتقالية جديدة للاتحاد الأفريقي تُعرف باسم أتميس، لدعم الصوماليين حتى تتولى قواتهم المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد في نهاية عام 2024.



قالت لينغ إن سحب نظام أتميس وتسليم المسؤولية مستمر، لكن تقييمها الأولي "هو أن التعقيد والقيود ووتيرة عملية الانتقال تمثل مخاطر، و سيكون هذا صعبا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز