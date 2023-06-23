أغلبية البريطانيين يعتبرون الخروج من الاتحاد الأوروبي كان خطأ

المصدر: د ب ا

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أعرب أكثر من 50% من البريطانيين عن اعتقادهم بأن المملكة المتحدة كانت مخطئة في الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد سبع سنوات من استفتاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وفقا لاستطلاع رأي جديد.

واستنادا إلى استطلاع شمل 1525 بالغا وتم إجراؤه في بداية يونيو، تبين أن 34% ممن شملهم الاستطلاع ما زالوا يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان القرار الصحيح، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة دلتابول، ونشرها معهد توني بلير إلى أن 18% من الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج يعتقدون الآن أن القرار كان خاطئا.

ويعتقد ما يقرب من 80% أن المملكة المتحدة يجب أن تكون لها علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، بينما يريد 43% أن تنضم المملكة المتحدة مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي و13% يفضلون العودة إلى السوق الموحدة فقط.

ووجد الاستطلاع أن ما يزيد قليلا عن خمس الأشخاص يؤيدون علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي، ولكن بدون الانضمام إلى عضوية التكتل أو أن تصبح المملكة المتحدة جزءا من السوق الموحدة.

وتشكل هذه البيانات جزءا من تقرير جديد، والذي ينظر في كيفية تحسين المملكة المتحدة لعلاقتها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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