أوكرانيا تحصل على 60 مليار يورو إضافية لإعادة اعمارها

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمس الخميس أن أوكرانيا تلقت ما مجموعه 60 مليار يورو دعما ماليا جديدا لإعادة بناء اقتصادها في ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي نظم في لندن.

وأعلن الوزير خلال جلسة اختتام المؤتمر "لم نفكر في هذا المؤتمر على أنه مؤتمر لإعلان المساهمات. ومع ذلك فإننا نعلن اليوم ما مجموعه 60 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا" من قبل الدولة أو المنظمات الدولية على المدى القصير أو المتوسط.

يأتي الجزء الأكبر من الالتزامات البالغة 60 مليار يورو من حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو خطط الاتحاد الأوروبي لصرفها حتى عام 2027 وأعلن عنها عشية المؤتمر.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها ب1,3 مليار دولار (حوالي 1,2 مليار يورو) كمساعدات خصوصا لقطاعي الطاقة والبنى التحتية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال "سنبدأ بإعادة بناء أوكرانيا هذا العام ولن ننتظر نهاية الحرب" وتوجه بالشكر لحلفاء كييف على دعمهم المالي.

وأعرب عن سروره لأن الأموال الموعودة ستسمح لكييف بالاقتراب من مبلغ الـ 14,1 مليار دولار التي هي بأمس الحاجة إليها، وفقا لتقييم البنك الدولي. ومبلغ الـ60 مليار يورو يشمل أيضا المدى الطويل.

قدر تعافي الاقتصاد الأوكراني على الاجل المتوسط بأكثر من 400 مليار دولار في هذه المرحلة من النزاع.

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