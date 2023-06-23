مقتل شخصين بإطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

المصدر: د ب ا

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لقي شخصان حتفيهما جراء إطلاق نار خارج مطعم تابع لسلسلة ماكدونالدز في منطقة فلوريدا باناندل، الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكرت تقارير إخبارية محلية مساء الخميس.

وقالت إدارة شرطة مدينة تالاهاسي بفلوريدا، في تغريدة عبر تويتر يوم الخميس إن رجلين لقيا حتفهما بعد إطلاق نار قبل الساعة 5 من مساء الخميس بقليل (بالتوقيت المحلي) عند المطعم.

وأكدت ماكدونالدز لمحطة "دبليو سي تي في" التلفزيونية أنه لم يشارك أي موظف من موظفيها في إطلاق النار.

وأشارت المحطة إلى سيارات فرقة شرطة تالاهاسي وخبراء البحث الجنائي هرعوا إلى مكان الحادث.

ولم تذكر الشرطة معلومات عن مشتبه بهم لكنها أشارت في تغريدة إلى أن التحقيق جار.

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