أمريكا والهند.. تعاون دفاعي وتقارب استراتيجي

المصدر: واشنطن - وكالات

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نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي رفيع، أن الولايات المتحدة والهند تتجهان نحو تعاون دفاعي وتكنولوجي استراتيجي، خلال زيارة يجريها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إلى واشنطن.

عقود كبيرة

وكشف المسؤول عزم البلدين توقيع عقود كبيرة، تشمل: محركات طائرات مقاتلة، ومسيرات.

واستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحفاوة، رئيس الوزراء الهندي في البيت الأبيض، فيما تحاول نيودلهي استمالة واشنطن، رغم الخلافات الجوهرية الكبيرة حول الملفين الروسي، والحقوقي في الهند، حيث يتطلع الزعيمان إلى تعزيز علاقات بلديهما المهمة، وإن كانت معقدة.

فيما أوردت وكالات عن المسؤول الرفيع، أن البلدين سوف يعلنان حزمة من الاتفاقات إلى جانب التعاون الدفاعي ومبيعات الأسلحة، تتعلق بالذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، واستثمارات شركة «ميكرون» تكنولوجي وغيرها من الشركات الأمريكية في الهند.

ضوء أخضر

كما أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لنقل تكنولوجيا من «جنرال إلكتريك»؛ لإنتاج محركات من نوع «إف 414»، بشكل مشترك مع شركة «هندوستان» لصناعات الطيران، في وقت تبدأ الهند تصنيع طائرات مقاتلة محلياً وفق المسؤول الذي أضاف أن الهند سوف تشتري عدداً غير محدد من المسيرات من نوع «إم كيو 9 بي سيغارديان» المسلحة عالية الدقة، وفقاً لمسؤولين كبار في إدارة بايدن.

كما أطلع المسؤولون، شرط عدم الكشف عن هويتهم، على معاينة للاتفاقيات الرئيسة قبل الإعلان الرسمي عنها.

اتفاقات «طليعية»

وفي إحدى أهم الاتفاقات التي أبرمت خلال الزيارة، ووصفها مسؤول أمريكي بأنها «طليعية»، وقعت الولايات المتحدة على اتفاق لنقل تكنولوجيا المحركات، في وقت تبدأ الهند إنتاج مقاتلات على أرضها.

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