موسكو: كييف تقلّص عملياتها وتعيد تجميع قواتها

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت موسكو، أمس، أن كييف قلّصت عملياتها «مؤقتاً» شرقي أوكرانيا وجنوبها، في إطار هجومها المضاد، و«تعيد تجميع» قواتها بعدما تكبدت خسائر.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قوله إنه بعد شن القوات الأوكرانية أعمالاً «عدائية» نشطة خلال الأيام الـ16 الماضية، وتكبدها خسائر كبيرة، قلّصت نشاطها، وهي حالياً تعيد تجميع قواتها.

استهداف الجسور

في الجانب الآخر، توعد الجيش الأوكراني بشن مزيد من الهجمات ضد الجسور في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية، بعدما أعلن مسؤولون روس أن القوات الأوكرانية قصفت جسراً يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم.

وأفادت المصادر بأن البيانات الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع بصواريخ «ستورم شادو» البريطانية. فيما توقع مسؤول روسي، استعادة الحركة على الجسر الرابط بين خيرسون والقرم في غضون أيام.

جر روسيا

وتعليقاً على الأحداث، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة «سيفاستوبول»، عمار قناة، لـ«سكاي نيوز عربية»: إن «النخبة السياسية في كييف تسعى إلى جر روسيا لمربعات عسكرية أخرى لا تريدها، بالتوجه للمناطق السكنية والعمق الروسي، وآخرها استهداف هذا الجسر، وهذه مرحلة جديدة من الصراع».

ولدى سؤاله عن طبيعة الرد الروسي المحتمل في حال وصلت القوات الأوكرانية إلى القرم، قال قناة:

«أقلل من قيمة التخوف العسكري المرتبط بوصول القوات الأوكرانية إلى القرم». وأوضح: «هناك تحصينات روسية في خيرسون، في ذلك القطاع من الجبهة، والتقدم ليس بهذه السهولة، خاصة أن روسيا صدت القوات الأوكرانية».

ولفت قناة إلى أن القوات الروسية قد تستهدف القرم «بصواريخ أو أعمال تخريبية»، معرباً عن اعتقاده بأن «الوصول عسكرياً لحدود القرم أمر مستحيل».

واعتبر شويغو أن المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تؤثر في ساحة المعركة، على الرغم من أن روسيا تصر دائماً على أن الإمدادات العسكرية لأوكرانيا تطيل الصراع، وتثير تصعيداً في المعارك.

وقال: «نحن نفهم اليوم أن كميات الأسلحة الغربية التي يتم تسليمها ليس لها تأثير كبير على مسار العمليات العسكرية».

وأضاف: «لا نرى أي تهديد على هذا الصعيد، خصوصاً أننا نعمل بشكل نشط على تشكيل احتياطات».

تحذير نووي

من ناحيته، اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا مجدداً بالإعداد لـ«عمل إرهابي» بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوباً.وقال في مقطع مصور: «أعدوا كل شيء من أجل ذلك». وأضاف إنه تلقى معلومات مشابهة من جهاز الاستخبارات الأوكراني «إس بي يو». وحذر «النشاط الإشعاعي لا يعرف حدوداً».

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