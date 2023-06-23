60 مليار يورو دعماً إضافياً لإعمار أوكرانيا

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أمس، أن أوكرانيا تلقت ما مجموعه 60 مليار يورو، دعماً مالياً جديداً، لإعادة بناء اقتصادها، في ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار، الذي نظم في لندن.

وقال كليفرلي خلال جلسة اختتام المؤتمر: «لم نفكر في هذا المؤتمر على أنه مؤتمر لإعلان المساهمات. ومع ذلك، فإننا نعلن ما مجموعه 60 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا» على المدى القصير أو المتوسط. وأضاف كليفرلي أن نحو 500 مؤسسة من 42 بلداً، تعهدت بالمساهمة.

يأتي الجزء الأكبر من الالتزامات البالغة 60 مليار يورو من حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو، خطط الاتحاد الأوروبي لصرفها حتى عام 2027.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها بـ 1.3 مليار دولار (نحو 1.2 مليار يورو)، مساعدات لقطاعي الطاقة والبنى التحتية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال «سنبدأ بإعادة بناء أوكرانيا العام الجاري، ولن ننتظر نهاية الحرب»، وتوجه بالشكر لحلفاء بلاده على دعمهم المالي.

وأعرب شميغال عن سروره، لأن الأموال الموعودة ستسمح لبلاده الاقتراب من مبلغ 14.1 مليار دولار، التي هي بأمسّ الحاجة إليها، وفقاً لتقييم البنك الدولي.

ورحب رئيس الحكومة الأوكرانية، بالتزام «جميع المشاركين تقريباً». وأضاف «علينا وضع اللمسات النهائية على آلية التعويضات التي تتيح لنا استخدام الأرصدة الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا»، في حين لا تزال المباحثات الدولية تتعثر حول الترتيبات القانونية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز