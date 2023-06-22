ثروة اثنين من ركاب الغواصة "تيتان" 10 مليارات دولار

المصدر: البيان

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كشفت مصادر مطلعة أن الثروة الإجمالية لاثنين من ركاب الغواصة المتحطمة تيتان، وهما الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، والملياردير الباكستاني شهزادا داود، تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وكان على متن الغواصة التي عثر على حطامها بالقرب من حطام السفينة "تيتانيك"، إلى جانب المليارديرين، كل من إبن شهزادا داود (سليمان البالغ من العمر 19 عاماً)، ورجل الأعمال والغواص الفرنسي بول هنري، ورئيس ومؤسس الشركة المشغلة للغواصة ستوكتون راش.

علماً بأن كل راكب على متن الغواصة دفع نحو 240 ألف دولار للقيام بالرحلة المشؤومة التي أدت إلى وفاتهم.

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