باكستان تجمع «دي إن إيه» 200 أسرة بعد غرق زورق اليونان

المصدر: أ ب

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جمعت باكستان عينات الحمض النووي من أكثر من مئتي أسرة بعد غرق زورق مهاجرين متكدس الأسبوع الماضي قبالة اليونان الذي خلَّف أكثر من 500 مفقود بينهم عشرات الباكستانيين، وفقاً للسلطات اليوم.

وتواصلت الأسر مع السلطات، وقالت إنها تعتقد أن لديها أقارب كانوا على متن الزورق، وفقاً لما قالته المتحدثة ممتاز زهرة بلوش، من وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد.

في الوقت ذاته، ألقت الشرطة الباكستانية القبض على 10 مهربين مشتبه بهم، ما يرفع عدد المهربين الذين اعتقلوا في حملة في أنحاء البلاد إلى 17 شخصاً، وفقاً للمتحدثة. واحتجز أيضاً 36 شخصاً على صلة بالقضية.

لكنها أوضحت أن الحكومة لا تزال غير قادرة على تحديد عدد الباكستانيين الذين كانوا بين الضحايا أو المفقودين في الحادث.

جاءت الحملة بأوامر من رئيس الوزراء شهباز شريف لتفكيك شبكات تهريب البشر في البلاد.

وانقلب زورق الصيد المتكدس الأربعاء الماضي، وكان على متنه أكثر من 750 شخصاً، وتم إنقاذ 104 شخصاً فقط، بينهم مصريون وباكستانيون وسوريون وفلسطينيون، وانتُشلت 82 جثة.

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