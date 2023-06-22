بايدن يرفض التراجع عن وصف رئيس الصين بـ«الديكتاتور»

المصدر: أ ب

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رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن التراجع عن وصفه للرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه «ديكتاتور».

وأكد بايدن، اليوم، أن تعليقاته، التي وصف فيها الرئيس الصيني، لا تقوّض التقدم في علاقة الولايات المتحدة مع الصين، مضيفاً أنه يتوقع لقاء شي في المستقبل.

وقال بايدن: «تعليقاتي الصريحة بشأن الصين ليست شيئاً سأغيره كثيراً».

وضمن حملة لجمع تبرعات هذا الأسبوع، وصف بايدن الرئيس الصيني بـ«الديكتاتور»، معتبراً أن الصين تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية.

من جانبها، أعلنت الصين، اليوم، أنها سجلت احتجاجاً رسمياً، فيما أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأهمية القصوى لحفاظ القوتين على العلاقات بالرغم من خلافاتهما.

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