تطورات صادمة حول الغواصة "تيتان"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت مصادر أمريكية أن الحطام المكتشف داخل منطقة البحث في الغواصة "تيتان" المفقودة يعود إلى الجسم الخارجي للغواصة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر في خفر السواحل أن البحث عن كبسولة طاقم السفينة تيتان مستمر، فيما ذكر مصدر من الشركة المشغلة للغواصة قوله: "نعتقد أننا خسرنا طاقم الغواصة المفقودة".

كان الحطام موجودًا في قاع المحيط ، على بعد حوالي 500 متر (حوالي ثلث ميل) من مقدمة السفينة تايتانيك ، وتم العثور عليها صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

تم اكتشاف الحطام بواسطة مركبة تعمل عن بعد كانت تبحث في قاع البحر، وفقًا لخفر السواحل الأمريكي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز