بابا الفاتيكان يعاني ضيقاً في التنفس

المصدر: أ ب

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كشف البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أنه يعاني ضيقاً في التنفس، بعد جراحة في البطن خضع لها قبل أسبوعين.

وأوضح، اليوم، أنه لا يزال يشعر بآثار التخدير من جراء الجراحة، وذلك خلال تصريحاته لتفسير سبب اختياره عدم إلقاء خطاب مُعدّ أمام المشاركين في الجمعية العامة لتجمع المؤسسات لمساعدة الكنائس الشرقية، لكنه برغم ذلك ألقى الخطاب.

ونقلت وكالة أخبار الفاتيكان عن فرانسيس قوله: «ما زلت أعاني آثار التخدير»، مؤكداً أن تنفسه ليس جيداً.

وخضع البابا، البالغ من العمر 86 عاماً، لعملية جراحية استمرت ثلاث ساعات تحت التخدير الكلي في 7 يونيو، لإصلاح فتق في جدار البطن وإزالة النسيج الندبي المعوي، وخرج من المستشفى في 16 يونيو، حيث قال جراحه إنه «أفضل من ذي قبل».

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