«النواب الأمريكي» يقر اتفاقية تجارية مع تايوان.. والصين مستاءة

المصدر: أ ف ب

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أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم، اتفاقاً تجاريا مع تايوان يهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والجزيرة، ما أثار استياء الصين.

ويسهّل اتفاق «المبادرة الأمريكية التايوانية حول تجارة القرن الحادي والعشرين» الإجراءات الجمركية بين الطرفين، كما ينص على تدابير لمكافحة الفساد.

وبعد حصوله على الضوء الأخضر في مجلس النواب، من المقرر أن يطرح للتصويت في مجلس الشيوخ في الكونغرس حيث من المتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضاً.

من جهتها، أعلنت بكين، اليوم، أن هذه الخطوة «تتعارض بشكل خطير مع الالتزام المعلن للجانب الأمريكي بالحفاظ على علاقات غير رسمية فقط مع تايوان».

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن بكين «تعارض بشدة» توقيع دول تربطها بها علاقات دبلوماسية اتفاقات «تتعلق بالسيادة أو ذات طبيعة رسمية مع منطقة تايوان الصينية».

وأضافت: «يجب على الولايات المتحدة التوقف عن الترويج (للاتفاق) وسحبه فوراً والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوات الانفصالية لاستقلال تايوان».

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