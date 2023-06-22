رئيس البنك المركزي الفنلندي يعلن ترشحه لرئاسة البلاد

المصدر: د ب ا

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أعلن المفوض السابق للشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين، وهو رئيس البنك المركزي الفنلندي، أمس الأربعاء أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وفي حال فوزه في انتخابات يناير، فإنه سيخلف ساولي نينيستو.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يناير 2024، ولكن من أجل أن يتأهل لخوض الانتخابات رسميا، يجب على رين، 61 عاما، جمع توقيعات من 20 ألف ناخب مؤهل في ما يسمى بجمعية الناخبين.

ولا يسمح لنينيستو بالترشح مرة أخرى بعد فترتين. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، يتم إجراء جولة إعادة في 11 فبراير.

وحتى الآن، أعلن وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو من حزب الخضر ومرشح من حزب أصغر، هو رجل الأعمال هاري هاركيمو، عن اعتزامها خوض الانتخابات الرئاسية.

ووضعت استطلاعات الرأي التي أجرتها محطة "إيل" هافيستو في المقدمة، يليه رين في المركز الثاني.

ويشغل رين منصب رئيس البنك المركزي منذ يوليو 2018، مما يعني أنه عضو أيضا في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.

وشغل منصب مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي من 2004 إلى 2010، ثم مفوضًا للشؤون الاقتصادية والنقدية من 2010 إلى 2014، خلال أزمة اليورو والأزمة المالية.

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