قرية باكستانية تبكي 24 من أبنائها ضمن ضحايا قارب الموت

المصدر: أ ف ب

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خيم الحزن على قرية باندلي الباكستانية مع محاولة السكان استيعاب إمكانية أن يكون 24 شابا يتحدرون من القرية من ضحايا مأساة القارب في اليونان.

والأسبوع الماضي غرق قارب صيد مكتظ بمهاجرين قبالة السواحل اليونانية في واحد من أكبر حوادث غرق مراكب الهجرة إلى أوروبا.

يسود حداد في القرية التي يقطنها 15 ألف نسمة، وتجمع أقارب لتقديم عينات من الحمض النووي ليساعد في التعرف على الجثث التي انتشلت من كارثة الأسبوع الماضي.

جاء معزّون إلى منازل العائلات في القرية التي تبعد نحو 95 كيلومترا جنوب شرق إسلام اباد وتقع في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير.

وجلس أهاليهم في الشوارع دون إقامة أي صلاة جنازة مع تمسكهم بأمل ضعيف.

وقالت شهناز بيبي إنها تحدثت مع ابنها انعام شفاعت عبر الهاتف قبل يوم من ابحار القارب المكتظ والمتهالك إلى البحر المتوسط.

وأضافت المرأة الخمسينية أثناء تقديم عينة من حمضها النووي في مستشفى محلي "أخبرني في الليل أن الطقس غير واضح. وطلبت منه عدم الصعود إلى القارب ولكنه لم يصغ إلي". وذكرت باكية أنه طلب منها الدعاء له.

لا تملك السلطات في أوروبا فكرة محددة عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب المتهالك- وهناك تقديرات تفيد أن العدد يتراوح بين 400 إلى أكثر من 700- وعلى الأرجح جاء المئات منهم من باكستان.

عائلات غير متعاونة

وقالت وكالة التحقيق الفدرالية في البلاد الأربعاء إنها جمعت عينات حمض نووي من عائلات 108 شباب من المفقودين.

وأكد مسؤول في الوكالة في لاهور يدعى سارفرازخان فيرك للصحافيين أن الكثير من العائلات رفضت الحديث مع السلطات.

وتابع "قالوا نرغب بإرسال ابن ثان وسنعاني حال فتح قضية".

وشرح "هناك عائلات قامت بإرسال أخ إلى ايطاليا وبعد محاولة فاشلة مع الأخ الثاني، يرغبون بإرسال الثالث. لدينا الكثير من القضايا والناس لا تتعاون معنا".

ويسلك عشرات آلاف الباكستانيين طريق الهجرة سواء بصورة قانونية أو غير قانونية هربا من الوضع المضطرب ومن اقتصاد على شفير الانهيار.

بالنسبة لوحيد وزير (38 عاما) الذي فقدت اثار شقيقه عمران (32 عاما) "ما حدث لأخينا لا يجب أن يحدث لأي شخص آخر. الاتجار بالبشر يتصاعد ولن يتوقف".

وأضاف "لا يجب الافراج عن التجار بالبشر الذين تم اعتقالهم. يجب معاقبتهم علنا حتى لا يتجرأ أي شخص على القيام بأمر مماثل في المستقبل".

وأكد مساعد مفوض المنطقة سادرار مشتاق أحمد أن 24 شخصا في عداد المفقودين من المنطقة.

ويسلك المهاجرون من باكستان إلى اوروبا رحلات محفوفة بالمخاطر. ولا يملك المسافرون سوى الاتصال المتقطع بعائلاتهم. ويفضلون البقاء متخفين بسبب طبيعة الرحلات غير القانونية.

تتشبث العائلات في باندلي حتى الآن بالمكالمات الأخيرة مع ابنائها المفقودين في عرض البحر، ويأملون في حدوث معجزة".

وتؤكد تسليم بيبي (48 عاما) التي تبكي نجلها أكاش غولزار (20 عاما) "أخبرني انهم يصعدون على متن القارب وبأن الطقس ليس جيدا" مشيرة إلى أن صوته "تلاشى تدريجيا ولم يتمكن من الكلام".

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