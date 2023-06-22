كييف «غير متفائلة» بتجديد اتفاق تصدير الحبوب

المصدر: أ ف ب

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أكد مسؤول حكومي أوكراني كبير أمس الأربعاء أن كييف "غير متفائلة" بإمكانية تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر الأسود.

وقال الوزير الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الذي يتابع الملف للصحافيين "لسنا متفائلين في هذا الوقت".

وأضاف "منذ مطلع مايو انخفضت كفاءة الممر"، مشيرا إلى أن أوكرانيا قامت مؤخراً بتصدير المزيد من المنتجات الزراعية عبر طرق أخرى مقارنة بالممرات بموجب هذه الاتفاقية.

أبرمت الاتفاقية في يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وتم تجديدها في مايو لمدة شهرين بعد مفاوضات مكثفة، وطالبت موسكو بالامتثال لاتفاقية موازية تخص صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.

وتمّ تمديد العمل بهذه الاتفاقية عدّة مرّات، وقد ساعدت في التخفيف من حدّة أزمة الغذاء العالمية التي سبّبتها الحرب. وتمّ تمديدها آخر مرّة في مايو لمدّة شهرين بعد مفاوضات مكثّفة، في الوقت الذي تطالب فيه موسكو باحترام اتفاقية ثانية تمّ توقيعها في الفترة ذاتها مع الأمم المتحدة لتسهيل صادراتها الغذائية والأسمدة.

وأكد كوبراكوف "نبذل قصارى جهدنا للإبقاء على هذه المبادرة" مشيرا إلى أنها "شديدة الأهمية" للأمن الغذائي العالمي.

وتابع "نفهم أهميتها لإفريقيا" موضحا أن بلاده تعمل "لتوسيع طرق تصدير بديلة".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي أنه "يفكّر" في الانسحاب من الاتفاقية، متهما كييف باستخدام الممرات البحرية المخصصة لتوفير ممر آمن للسفن المحمّلة بالحبوب لـ"إطلاق مسيّرات بحرية".

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يعمل على تمديد الاتفاق.

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