مفقودان و24 جريحاً بانفجار وسط باريس

المصدر: (باريس- وكالات)

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تبحث فرق الإنقاذ عن مفقودين بعد انفجار وحريق أديا إلى إصابة 24 شخصاً بجروح وسط باريس، أمس، وتسببا بانهيار مبنيين في الدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية، والتي تضم الحي اللاتيني، الذي يقصده السياح، بحسب مصدر فرنسي.

وقال مكتب الادعاء إن أربعة أشخاص في حالة صحية حرجة.

وقالت الشرطة الفرنسية: إن انفجاراً قوياً ضرب مبنى في الضفة اليسرى بباريس، ما أسفر عن إصابات، فيما تصاعد الدخان فوق المعالم الأثرية بالمدينة، ودفع إلى إخلاء المباني المجاورة.

وقال مسؤول في شرطة باريس: إن واجهة مبنى في الدائرة الخامسة انهارت، وعملت خدمات الطوارئ على تحديد ما إذا كان هناك أي شخص لا يزال بداخل المبنى. ووقع الانفجار قرب مستشفى «فال دو غراس» العسكري التاريخي.

وقال قائد شرطة باريس، لوران نونيز، للصحافيين، إن سبعة من بين الجرحى في «حالة طوارئ». وقالت فلورنس برتوت، عمدة الدائرة، إن «الانفجار كان عنيفاً للغاية»، مشيرة إلى أن قطع الزجاج لا تزال تتساقط من المباني. ولفت نونيز إلى العديد من الإصابات، بعضها حرج، لكنه لم يقدم رقماً دقيقاً للمصابين، ولم يحدد ما إذا كان أي منها في حالة تهدد حياتها.

وقال المدعي العام في باريس: إن المحققين يبحثون ما إذا كان الانفجار ناتجاً عن خرق محتمل لقواعد السلامة، فيما عزا مسؤولون من الدائرة الخامسة، الانفجار والحريق إلى تسرب غاز.

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