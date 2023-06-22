روسيا تحظر أعمال الصندوق العالمي للطبيعة بالبلاد

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

صنفت روسيا "الصندوق العالمي للطبيعة" المعني بالحفاظ عن البيئة منظمة غير مرغوب فيها، لتحظر بذلك أعماله في البلاد، وفقا لبيان صدر أمس الأربعاء من مكتب المدعي العام الروسي.

وقال المكتب "تحت ذريعة حماية البيئة"، يعيق الصندوق العالمي للطبيعة التنمية الصناعية في القطب الشمالي، وتعدين المواد الخام في المنطقة القطبية وتنمية الممر الشمالي الشرقي بطول ساحل روسيا على القطب الشمالي كما اتهم الادعاء العام الصندوق بالتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

وكانت الحكومة الروسية صنفت الصندوق العالمي للطبيعة "عميلا أجنبيا"، في مارس الماضي، الأمر الذي أثار انتقادات دولية.

وانتقد الصندوق قرار السلطات الروسية بشدة وقال إنه سيلجأ للقضاء.

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