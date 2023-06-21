باكستان توقف 7 أشخاص على خلفية غرق قارب اليونان

المصدر: أ ب

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أوقفت السلطات الباكستانية 7 أشخاص على خلفية حادث غرق قارب قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي.

وأوضحت، اليوم، أنها ألقت القبض على الشخصيات الرئيسة المتهمة بتشكيل عصابة اتجار في البشر، إثر الحادث المأساوي الذي فُقد فيه أكثر من 500، بمن فيهم باكستانيون.

وقالت الشرطة إن العصابة كانت متورطة في تهريب باكستانيين إلى أوروبا، مشيرةً إلى أن الاعتقالات حدثت خلال اليومين الماضيين، في إطار حملة حكومية على المتاجرين بالبشر.

واعتُقل ثلاثون مشتبهاً بهم آخرون خلال الأيام القليلة الماضية في باكستان، وتم استجوابهم لدورهم في تسهيل أنشطة التهريب.

وواصلت الشرطة مداهماتها في جميع أنحاء البلاد اليوم، في محاولة للقبض على جميع المتورطين في كارثة قارب المهاجرين.

وتساعد وكالات الاستخبارات الباكستانية الشرطة المحلية في تعقب المهربين الذين اختبأوا وتواروا عن الأنظار.

وذكرت السلطات الباكستانية أن كل من حاول القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في البحر إلى أوروبا أملاً في حياة أفضل دفع للمهربين ما بين خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دولار.

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