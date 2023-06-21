فقدان شخصين إثر انفجار في أحد أحياء باريس

المصدر: أ ف ب، رويترز

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لا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد انفجار وحريق أديا إلى إصابة 24 شخصاً بجروح في وسط باريس اليوم، وتسببا بانهيار مبنيين بحسب النيابة العامة.

وتُواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين بين ركام المبنيين الواقعين في الدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية، والتي تضم الحي اللاتيني الذي يقصده السياح، بحسب المصدر نفسه.

وذكر لوران نونيز، رئيس شرطة باريس، أن الحريق الذي اندلع في وقت سابق اليوم من جراء انفجار في وسط العاصمة الفرنسية أصبح الآن تحت السيطرة.

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