حلفاء أوكرانيا يطالبون روسيا بدفع 411 مليار دولار.. حتى الآن!

المصدر: أ ف ب

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تعهد حلفاء كييف الغربيون اليوم زيادة المساعدات المالية للاقتصاد الأوكراني الذي دمرته حرب مستمرة منذ أكثر من عام، لكنهم حذروا روسيا من أنها ستضطر في النهاية إلى دفع تكاليف إعادة الإعمار.

ويشارك قادة وممثلو أكثر من 60 بلدا الأربعاء والخميس في هذا المؤتمر المخصص لإعادة إعمار أوكرانيا والذي يسعى إلى حشد دول وشركات ومؤسسات مالية كبرى لإعادة بناء البنى التحتية وإزالة الألغام وإعادة إطلاق الاقتصاد وتمويل الخدمات العامة.

وفي كلمة عبر الفيديو، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يجب أن ننتقل من رؤية إلى اتفاقات ومن اتفاقات إلى مشاريع ملموسة".

ستكلّف إعادة بناء الاقتصاد 411 مليار دولار وفقا لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية.

وهو مبلغ يتوقع أن يواصل الارتفاع مع استمرار الصراع.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء "لنكن واضحين... روسيا تتسبب في تدمير أوكرانيا وستتحمل في النهاية كلفة إعادة إعمار أوكرانيا". وأدلى مسؤولو الدول المشاركة في المؤتمر بمطلبات مماثلة ودعت أوكرانيا مبدئياً باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة الإعمار.

ويسعى مؤتمر لندن أيضاً إلى إشراك القطاع الخاص من خلال الإطلاق الرسمي لمبادرة "يوكرين بيزنس كومباكت" التي تدعو الشركات في كل أنحاء العالم لالتزام دعم إعادة إعمار أوكرانيا، جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية العالمية الكبرى.

من جهتها، تسعى أوكرانيا إلى إقناع حلفائها بتصميمها على مواصلة الإصلاحات التي نفّذتها في السنوات الأخيرة، خصوصا في مكافحة الفساد المستشري منذ فترة طويلة.

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