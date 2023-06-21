تعهّد «أطلسي» بمساعدة أوكرانيا على تحديث جيشها

المصدر: د.ب.أ

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تعهد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، بتقديم المزيد من المساعدات لتحديث الجيش الأوكراني في قمة الحلف المقبلة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو المقبل.

وقال ستولتنبرج، في تصريحات نشرتها صحيفة تاجشبيجل الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الحلفاء سيعتمدون حزمة مساعدات متعددة السنوات في القمة، ستجعل أوكرانيا ترقى إلى معايير حلف الناتو.

وأضاف ستولتنبرج، أن مساعدات الناتو ستساعد الجيش الأوكراني على الانتقال من جيش قائم على النموذج السوفياتي القديم إلى قوة حديثة تعمل وفقا لمعايير الناتو.

وقال ستولتنبرج، إنه بعد شهور من التدريبات العسكرية على معدات حلف الناتو، تستعيد أوكرانيا الأراضي من الروس.

كما أكد ستولتنبرج، على أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا، مؤكداً على الصعوبات التي تجابه الهجوم المضاد، ومنها التضاريس الوعرة والمواقع الدفاعية الروسية الحصينة، بما في ذلك حقول الألغام وفخاخ الدبابات.

ومن المنتظر أن تجتمع الدول الأعضاء في حلف شمال الاطلسي، البالغ عددها 31 دولة في قمة الحلف المقبلة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو المقبل. ومن المتوقع أن تبحث الدول استمرار الدعم لأوكرانيا.

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