إسقاط مسيّرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو

المصدر: أ.ف.ب

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أسقطت مسيّرتان، اليوم الأربعاء، قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو بدون تسجيل ضحايا ولا أضرار، على ما أفاد الحاكم المحلي أندري فوروبيوف.

وكتب فوروبيوف على «تلغرام»: «تحطمت مسيّرتان اليوم في الساعة 5,30 والساعة 5,50 صباحاً قرب مستودعات قاعدة عسكرية في قطاع نارو فومينسك على مسافة حوالى خمسين كيلومتراً جنوب موسكو»، مشيراً إلى أن عسكريين روساً أسقطوا المسيّرتين.

وقال حاكم منطقة موسكو: «عُثر على الحطام، وليس هناك أضرار ولا ضحايا»، داعياً السكان إلى الحفاظ على هدوئهم. وأوضح فوروبيوف، أن الأجهزة الخاصة الروسية تحقق في الموقع.

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