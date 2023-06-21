رصد "أصوات تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة المفقودة

المصدر: أ ف ب

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قال خفر السواحل الأمريكي إن طائرة كندية اكتشفت ضوضاء تحت الماء أثناء البحث عن غواصة اختفت أثناء إنزال خمسة أشخاص إلى حطام سفينة تيتانيك.

ونتيجة للضوضاء التي اكتشفتها الطائرة الكندية (بي-3)، عدلت السلطات موقع البحث.

لم يعثر على أي شيء في عمليات البحث الحالية، لكنها مستمرة.

بالإضافة لمجموعة من السفن والطائرات الدولية، بدأ روبوت قادر على الغوص تحت الماء عملية البحث في محيط تيتانيك.

وتعتزم السلطات إحضار معدات إنقاذ إلى مكان الحادث في حال العثور على الغواصة.

قال متحدث باسم قيادة النقل الجوي العسكري التابعة للقوات الجوية الأمريكية إن القيادة استخدمت ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز (سي -17) لنقل غواصات تجارية ومعدات دعم من مدينة بوفالو بولاية نيويورك، إلى مدينة سانت جونز بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية للمساعدة في البحث.

أعلن الجيش الكندي إرسال طائرة دورية وسفينتين، إحداهما مخصصة في طب الغوص (طب الأعماق).

تأخرت الغواصة، المصنوعة من ألياف الكربون، عن موعد عودتها مساء الأحد، ما أدى لبدء البحث عنها في المياه الواقعة على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوبي سانت جونز.

قائد الغواصة هو الطيار ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة (أوشن غيت) التي نظمت الرحلة.

وكان بين الركاب مغامر بريطاني، وفردان من عائلة رجل أعمال باكستاني، وخبير في شؤون تيتانيك.

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