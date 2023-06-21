بريطانيا تعتزم تقديم 3 مليارات دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الثلاثاء أن بلاده تعتزم دعم الاقتصاد الأوكراني بنحو 3 مليارات دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتستضيف لندن الأربعاء مؤتمرا لدعم أوكرانيا يستمر يومين من المتوقع أن تحضره أكثر من ألف شخصية أجنبية من 61 دولة إلى جانب أقطاب الصناعة والاستثمار في العالم.

ويسعى "المؤتمر الدولي لتعافي أوكرانيا 2023" إلى حشد مزيد من المساعدات من مستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز الموارد المالية للدولة التي أنهكتها الحرب.

وقال داونينغ ستريت في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا تراجع بنسبة 29 في المئة منذ بدء الحرب في فبراير من العام الماضي.

ومن شأن الدعم البريطاني أن يساعد أوكرانيا في الحصول على قروض من البنك الدولي لتعزيز خدماتها العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.

وأضاف البيان أن سوناك سيبلغ في كلمته المشاركين في المؤتمر عن تطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المستقبل وتصميمه "على دفع الإصلاحات لتصبح بلاده أكثر انفتاحا وشفافية وجاهزية للاستثمار".

ويضيف أن أوكرانيا "دولة أوروبية نابضة بالحياة وديناميكية ومبدعة".

ويؤكد سوناك "سنحافظ مع حلفائنا على دعمنا للدفاع عن أوكرانيا والهجوم المضاد الذي تشنه، وسنقف إلى جانبها مهما استغرق الأمر بينما تستمر في تحقيق انتصاراتها".

وأشار داونينغ ستريت إلى أن أكثر من 400 شركة من 38 دولة يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية أكثر من 1,6 تريليون دولار تعهدت بدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها.

ووقعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات بينها "فيرجين" و"سانوفي" و"فيليبس" و"هيونداي" و"سيتي" اتفاقا لتشجيع التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات في أوكرانيا.

وقال سوناك إنه سيطلق إطار عمل منفصل لتحسين ثقة المستثمرين عبر العمل مع أسواق التأمين التجارية بشأن المخاطر للمساعدة لتلبية احتياجات أوكرانيا المستقبلية.

وتعتزم بريطانيا المساهمة بمبلغ أولي بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لدعم مشاريع إعادة الإعمار في ظل النزاع المستمر، إضافة إلى تمويل يصل إلى 250 مليون جنيه لمشاريع انمائية.

ويخصص نحو نصف هذا التمويل للدعم الانساني عبر منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر لمساعدة المجتمعات المحلية على خط المواجهة.

وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا منذ بداية الحرب 347 مليون جنيه استرليني.

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