حمدان بن محمد يتمنى السلامة لركاب الغواصة المفقودة «تيتان»

المصدر: دبي - البيان ووكالات

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تمنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، السلامة لطاقم الغواصة «تيتان» التابعة لشركة «أوشن غيت» والمفقودة قرب حطام سفينة «تيتانيك» شمال المحيط الأطلسي.

ودون سموه في تغريدة عبر تويتر: «بينما تعمل فرق البحث دون كلل لإنقاذ ركاب الغواصة المفقودة تتضامن دبي وأهلها من أجل سلامتهم وعودتهم المأمولة إلى ديارهم سالمين».

وأضاف سموه: «نتابع آخر التطورات عن قرب، ونتضامن مع المفقودين وعائلاتهم في هذه الأوقات الصعبة».

وتضم الغواصة على متنها كلاً من: هاميش هاردينغ، الملياردير البريطاني المقيم في دبي. وشاهزادة داوود، رجل الأعمال الباكستاني ونجله سليمان. وبول هنري نارجيوليه، الغوّاص المخضرم والخبير في حطام « تيتانيك»، وستوكتون راش، رئيس شركة أوشن غيت إكسبديشنز.

سباق مع الزمن

وواصلت أمس الثلاثاء فرق بحث تقودها الولايات المتحدة بمساعدة من كندا وفرنسا سباقها مع الزمن للعثور على الغواصة السياحية الصغيرة التي اختفت قرب حطام سفينة «تايتانيك» الراقد على عمق أربعة آلاف متر تحت سطح الماء في شمال المحيط الأطلسي.

وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس في بوسطن حذّر متحدّث باسم خفر السواحل الأمريكية من أنّ كميّة الأوكسجين المتبقّية على متن الغواصة تكفي ركّابها الخمسة لأقلّ من يومين.

ومن بين المفقودين على متن الغواصة الملياردير البريطاني المقيم في دبي هاميش هاردينغ. وقد نشرت شركته المتخصّصة بالطيران ومقرّها دبي منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي عن رحلته الاستكشافية.

وكان هاردينغ، وهو طيّار وسائح في الفضاء، قال في منشور على حسابه في إنستغرام الأحد إنّه يشعر بالفخر للانضمام إلى مهمة استكشاف حطام «تيتانيك». وأضاف أنّ الغوّاص المخضرم والخبير في حطام «تيتانيك» بول-هنري نارجيوليه ضمن طاقم الغواصة «تيتان».

ومن بين ركّاب الغوّاصة أيضاً نائب رئيس مجموعة «إنغرو» رجل الأعمال الباكستاني البارز شاهزاده داود (48 عاماً) ونجله سليمان (19 عاماً). وقالت عائلة داود في بيان إنّ الاتصال بالغواصة «انقطع منذ الأحد».

ونارجيوليه (77 عاماً) هو ضابط سابق في البحرية الفرنسية وخبير بارز بحطام «تيتانيك». وأكّدت عائلة نارجيوليه لشبكة «بي إف إم تي في» التلفزيونية الإخبارية الفرنسية أمس الثلاثاء وجود الأخير ضمن ركاب الغواصة المفقودة.

أما الشخص الخامس الموجود على متن الغواصة فهو قائدها، وقد رجّحت وسائل إعلام أن يكون رئيس شركة «أوشن غيت إكسبديشنز» الأمريكي ستوكتون راش.

40 ساعة

وقال الكابتن جيمي فريدريك إنّ التقديرات تشير إلى «تبقّي حوالي 40 ساعة من هواء التنفّس» في هذه الغواصة الصغيرة. وأضاف أنّ عمليات البحث لم تؤدّ حتّى الآن إلى أيّ نتيجة.

وتجري عمليات البحث فوق سطح الماء وتحته على بُعد حوالي 1450 كلم شرق كيب كود، وفي الأعماق.

وأكّد متحدّث باسم الشركة أنّه يتمّ «البحث في كل الخيارات لإعادة الطاقم بأمان».

فقدان الاتصال

وبدأت الغواصة البالغ طولها 6,5 أمتار والتي تشغّلها شركة «أوشن غيت إكسبديشنز» الغوص باتّجاه الحطام الأحد، لكنّ الاتصال معها فُقد بعد ساعتين، بحسب السلطات.

وأرسل خفر السواحل الأمريكيون طائرتين لمسح المنطقة النائية في شمال المحيط الأطلسي بينما أرسل خفر السواحل الكنديون بدورهم طائرة وسفينة.

وتستخدم الشركة غواصة تطلق عليها «تيتان» في الرحلات إلى حطام «تيتانيك» حيث تبلغ قيمة التذكرة للحصول على مقعد فيها 250 ألف دولار، بحسب موقعها الإلكتروني.

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