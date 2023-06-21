بايدن يأخذ تهديدات بوتين «النووية» على محمل الجد

المصدر: متابعة: أمجد عرار

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يأخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن «تهديد» نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية على محمل الجد، فيما اتّهمت موسكو أوكرانيا بالتخطيط لاستخدام صواريخ، زوّدها بها الغرب، لضرب أهداف داخل روسيا وشبه جزيرة القرم، متوعّدة بـ«ردّ فوري» إذا حصل ذلك، باعتباره مشاركة فعلية من جانب الغرب في الحرب.

وكالة رويترز نقلت عن بايدن قوله لمجموعة من المتبرعين في كاليفورنيا أمس: «عندما كنت هنا قبل نحو عامين أقول إنني قلق من جفاف نهر كولورادو، نظر إلي الجميع وكأنني مجنون». وأضاف «ونظروا إليّ النظرة نفسها عندما قلت إنني قلق بشأن استخدام بوتين أسلحة نووية تكتيكية. هذا حقيقي».

رد سريع

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من جانبه، قال خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إنّ القوات المسلّحة الأوكرانية تخطط لضرب الأراضي الروسية بما في ذلك القرم، باستخدام هايمارس أمريكية وصواريخ ستورم شادو بريطانية.

وتوعّد شويغو كييف بردّ سريع في حال استُخدمت الأسلحة لضرب أهداف داخل روسيا أو شبه الجزيرة.

وأكّد أنّ «استخدام هذه الصواريخ خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة سيعني تورّطاً كاملاً للولايات المتحدة وبريطانيا في النزاع، وسيوجب ضربات فورية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا».

وأعلن شويغو أن القوات الأوكرانية شنت، منذ 4 يونيو الجاري، 263 هجوماً على مواقع القوات الروسية على محاور يوغنو دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، وتم صدها جميعها، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

هجمات ليلية

شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق الليلة قبل الماضية على أوكرانيا استهدف العاصمة كييف ومدنا من شرق البلاد إلى غربها.

وزارة الدفاع الروسية قالت، إن قواتها استهدفت ثمانية مخازن ذخيرة ودمرتها في أنحاء مختلفة من أوكرانيا، الليلة قبل الماضية، وصدت هجمات أوكرانية في ثلاثة اتجاهات.

وتحدث مسؤولون أوكرانيون عن إسقاط 32 من أصل 35 طائرة مسيرة شنت هجمات على أهداف عسكرية وبنى تحتية في أنحاء البلاد بما فيها العاصمة كييف.

وقال ماكسيم كوزيتسكي حاكم لفيف إن «منشأة بالغة الأهمية» تعرضت للقصف قرب الحدود مع بولندا.

مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن المسيّرات هاجمت منطقة كييف على موجات، وأن مباني تجارية وإدارية تضررت. وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن «الحطام» الناجم عن إسقاط الطائرات المسيرة دمر خطوط الكهرباء في كييف وميكولايف في الجنوب.

المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات اعتبر أنه لا يمكن لأنظمة الدفاع الجوي تغطية جميع أنحاء بلد بحجم أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية أن روسيا قصفت أيضاً مدينة زابوريجيا الصناعية جنوب شرق البلاد بصواريخ إسكندر وإس-300.

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