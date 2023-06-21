مساعدات مالية ضخمة جديدة لأوكرانيا من أمريكا وأوروبا

المصدر: (لندن، بروكسل - وكالات)

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيكشف عن حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا اليوم في مؤتمر يستهدف تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وستستضيف كييف ولندن مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن اليوم وغداً، حيث سيناقش أكثر من ألف مسؤول أجنبي من 60 دولة فضلاً عن رؤساء شركات ومستثمرين دوليين السبل الممكنة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي أمس، «قال الرئيس الأمريكي بايدن... إنه سيدعم أوكرانيا طالما لزم الأمر، ودولتانا ملتزمتان تماماً بذلك».

وأضاف «سنواصل الوفاء بذلك الالتزام لا سيما من خلال تقديم حزمة مساعدات أمريكية جديدة ضخمة سأعلنها (الأربعاء)».

وأكد الوزيران على أن المؤتمر سيركز على تشجيع القطاع الخاص على استخدام موارده للمساهمة في تسريع إعادة إعمار أوكرانيا، لكن على كييف أن تقوم بدورها بالضغط من أجل الإصلاح وعلى العالم أن يجد طريقة لتوفير تأمين للشركات ضد أضرار الحرب والدمار.

وقال مسؤول أوكراني كبير، قبل المؤتمر، إن أوكرانيا تسعى للحصول على 40 مليار دولار لتمويل الجزء الأول من «خطة مارشال الخضراء» لإعادة بناء اقتصادها بما في ذلك تطوير صناعة صلب دون استخدام الفحم.

وفي بروكسل، كشفت خطط جديدة قدمتها المفوضية الأوروبية أمس، أن أوكرانيا ستحصل على 50 مليار يورو (54.65 مليار دولار) في شكل قروض ومنح من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام 2024-2027.

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