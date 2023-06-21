بعد خلافات بشأن القضية .. ماكرون وميلوني يبحثان مسألة الهجرة

المصدر: د ب ا

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عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني حيث تبادلا وجهات النظر بشأن قضية سياسة الهجرة المثيرة للجدل، في أعقاب خلافات بين باريس وروما.

وقال ماكرون قبيل محادثات مع ميلوني في باريس "نحتاج إلى أن نتمكن من تنظيم اللجوء والهجرة بشكل أكثر كفاءة في أوروبا".

وتابع "لسنا مخلصين لقيمنا، وأيضا أريد أن أقول إن التنسيق والعمل الجيد بين بلدينا يجب أن يستمرا".

وقال إنهم يرغبون في العمل بشكل أفضل مع دول المنشأ والعبور.

وهذه هي أول مرة يلتقي فيها ماكرون وميلوني في باريس منذ تولي ميلوني السلطة الخريف الماضي. كما تضمن جدول أعمال المحادثات القضايا الاقتصادية ودعم أوكرانيا.

وبعد ساعة ونصف من المحادثات، قالت باريس إن البلدين يتشاركان في نفس المبادئ بشأن سياسة الهجرة. ولم يتم الإعلان عن شيء ملموس.

وتأتي الزيارة بعد العديد من النزاعات بين فرنسا وإيطاليا بشأن سياسة الهجرة، وهي القضية التي تتسبب في انقسام العديد بين الدول الأوروبية.

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