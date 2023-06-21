41 قتيلاً في مواجهة بين عصابات في سجن للنساء في هندوراس

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة أن اشتباكا بين عصابات متناحرة خلف 41 قتيلا على الاقل الثلاثاء في سجن للنساء قرب عاصمة هندوراس.

وصرح المتحدث باسم الشرطة ادغاردو باراهونا لوكالة فرانس برس أن "41 شخصا قتلوا" على الاقل في سجن النساء الواقع على بعد 25 كيلومترا شمال العاصمة تيغوسيغالبا، إلا أنه لم يتّضح ما إذا القتلى كلّهم من السجينات.

وتعهّدت نائبة وزير الأمن خوليسا فيانويفا برد قاس على العنف مندّدة بـ"أعمال تخريب".

وأعلنت عبر تويتر "حالة طوارئ" ونشر عدد كبير من "عناصر الإطفاء والشرطة والجيش" في محيط السجن حيث هرع ذوو السجينات طلبا لمعلومات، وفق مراسل فرانس برس.

بحسب رئيسة جمعية أسر السجينات ديلما أوردونيث، دخلت مجموعة من النساء زنزانة عصابة منافسة وأضرمت فيها النار.

وأكدت أن المبنى حيث قضى الضحايا "دمّر بالكامل"، مشيرة إلى أن السجينات في المبنى عددهن 900.

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