تغيرات المناخ.. أنهر جليدية تذوب وحرارة غير مسبوقة

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلصت دراسة علمية نُشرت نتائجها أمس، إلى أن الأنهر الجليدية في جبال الهيمالايا تذوب بسرعة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، ما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من ملياري شخص.

فبين عامي 2011 و2020، ذابت الأنهر الجليدية بنسبة 65% أسرع مقارنة بالوتيرة المسجلة في العقد السابق، وفق هذه الدراسة التي أجراها المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة.

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة فيليبوس ويستر «ارتفاع درجات الحرارة يؤدي كما هو متوقع إلى ذوبان الجليد، لكن ما هو غير متوقع ومقلق للغاية هو السرعة» التي يحصل فيها ذلك.

واستناداً إلى مسارات الانبعاثات الحالية، قد تفقد الأنهر الجليدية ما يصل إلى 80% من كتلتها الحالية بحلول نهاية القرن الحالي، وفق تقديرات المنظمة الحكومية الدولية التي مقرها في نيبال، وتضم أيضاً أفغانستان وبنغلادش وبوتان والصين والهند وبورما وباكستان.

عواقب وخيمة

تقول نائبة رئيس المركز إيزابيلا كوزيل «يعتمد مليارا شخص في آسيا على المياه من الأنهر الجليدية والثلوج. وعواقب فقدان هذا الغلاف الجليدي تفوق التصور».

وحتى إذا جرى حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بموجب اتفاق باريس للمناخ، فمن المتوقع أن تفقد الأنهر الجليدية ما بين ثلث ونصف حجمها بحلول عام 2100، وفق الدراسة.

وقال ويستر إنّ «هذا يؤكد الحاجة إلى عمل مناخي عاجل»، مضيفاً «كل زيادة صغيرة سيكون لها تأثير هائل، ونحن حقاً بحاجة إلى العمل على لجم تغير المناخ».

احترار آسيا

لكن ذوبان الأنهر الجليدية ليس المؤشر الوحيد على التغيرات المناخية، إذ إن مناطق في آسيا تشهد حالياً موجات احترار غير مسبوقة. ففي نيودلهي، قالت مصادر رسمية إن وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا ترأس اجتماعاً رفيع المستوى أمس، لمراجعة استعدادات الصحة العامة للتعامل مع موجة الحر السائدة في أجزاء من البلاد.

وفي غضون الأيام القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن وفيات بسبب ضربات الشمس من أجزاء مختلفة من البلاد، من بينها ولايات أوتار براديش وبيهار وأوديشا.

وتستعد باكستان لموجة من الطقس الحار، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 50 درجة مئوية في أكثر أقاليم البلاد اكتظاظاً بالسكان، حيث طُلب من المواطنين البقاء في المنزل لتجنب الحرارة العالية.

وقال كبير خبراء الطقس، سردار سارفراز أمس، إنه «من المتوقع أن تقفز درجات الحرارة لتصل إلى 50 درجة مئوية في إقليم البنجاب بجنوب البلاد، وبعض المناطق في إقليم السند».

تحذير باكستاني

ومن جانبها، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية تحذيراً جاء فيه إنه من المرجح أن تظل درجات الحرارة خلال فترة النهار أعلى من معدلاتها بواقع ما يتراوح بين 4 و6 درجات عن الطبيعي في البنجاب وبعض المناطق في السند.

وقالت: «ننصح المواطنين بتجنب التعرض غير الضروري لأشعة الشمس المباشرة».

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المناطق الشمالية، التي تضم أكثر من 7000 نهر جليدي، بما يتراوح بين درجتين و4 درجات فوق المعدل الطبيعي.

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