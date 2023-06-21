حمدان بن محمد يتمنى السلامة لركاب الغواصة المفقودة "تيتان"

المصدر: البيان

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تمنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، السلامة لطاقم الغواصة "تيتان" التابعة لشركة "أوشن غيت" والمفقودة قرب حطام سفينة تايتانيك شمال المحيط الأطلسي.

ودون سموه في تغريدة عبر تويتر: "بينما تعمل فرق البحث دون كلل لإنقاذ ركاب الغواصة المفقودة تتضامن دبي وأهلها من أجل سلامتهم وعودتهم المأمولة إلى ديارهم سالمين".

وأضاف سموه: "نتابع آخر التطورات عن قرب، ونتضامن مع المفقودين وعائلاتهم في هذه الأوقات الصعبة".

وتضم الغواصة على متنها كلاً من: هاميش هاردينغ، الملياردير البريطاني المقيم في دبي. وشاهزادة داوود، رجل الأعمال الباكستاني ونجله سليمان. وبول هنري نارجيوليه، الغوّاص المخضرم والخبير في حطام "تايتانيك"، وستوكتون راش، رئيس شركة أوشن غيت إكسبديشنز.

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