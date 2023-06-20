نجل بايدن يعترف بتهم الضرائب وحيازة السلاح

المصدر: أ ب

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سيقر هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بما نسب إليه من اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضريبية فيدرالية وسيتجنب الملاحقة القضائية في اتهام منفصل يتعلق بحيازة السلاح، في صفقة مع وزارة العدل مقد تجنبه دخول السجن.

هانتر بايدن (52 عاما)، سيعترف بارتكاب جرائم جنحة ضريبية في إطار الاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء.

الاتفاق سيجنبه أيضا الملاحقة القضائية بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني كمتعاط للمخدرات، طالما التزم بالشروط التي وضعها ممثلو الادعاء العام.

تسوية قضية جنائية فيدرالية عبر اتفاق، في نفس الوقت الذي تحال فيه رفع الاتهامات إلى المحكمة أمر غير معتاد إلى حد ما، لكنه ليس مستبعدا تماما.

ينهي الاتفاق تحقيقا مطولا أجرته وزارة العدل بشأن الابن الثاني لبايدن، الذي أقر بأنه يعاني من الإدمان بعد وفاة شقيقه بو بايدن عام 2015.

كما أنه يحول دون إجراء محاكمة كان من شأنها أن تؤدي إلى صدور أخبار مشتتة للقارئ على مدار أيام وأسابيع عن البيت الأبيض الذي طالما سعى بكل جهده النأي بنفسه عن وزارة العدل.

بالرغم من أن الاتفاق يوجب على بايدن الابن الاعتراف بالجرم، فإنه- الاتفاق- يركز بشكل واضح على انتهاكات الضرائب والأسلحة، بدلاً من أي شيء أعم أو له صلة بالرئيس الديمقراطي.

ومع ذلك، من المرجح أن يواصل الرئيس السابق دونالد ترامب وجمهوريون آخرون مساعي استخدام القضية لتسليط الضوء على جو بايدن وتعاملاته التجارية العائلية وإثارة تساؤلات حول استقلالية وزارة العدل في عهد بايدن.

وفي منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، شبه ترامب، صفقة هانتر بايدن بأنها "مجرد تذكرة مرور" مضيفا "نظامنا معطل!".

وقال مكتب مستشار البيت الأبيض في بيان إن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن "يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته".

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