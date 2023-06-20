سباق مع الزمن بحثاً عن الغواصة "تيتان" المفقودة قرب حطام تايتانيك

المصدر: وكالات

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واصلت فرق بحث تقودها الولايات المتحدة بمساعدة من كندا وفرنسا الثلاثاء سباقها مع الزمن للعثور على غواصة سياحية صغيرة على متنها خمسة أشخاص اختفت قرب حطام سفينة "تايتانيك" الراقد على عمق أربعة آلاف متر تحت سطح الماء في شمال المحيط الأطلسي.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في بوسطن حذّر متحدّث باسم خفر السواحل الأمريكية من أنّ كميّة الأوكسيجين المتبقّية على متن الغواصة تكفي ركّابها الخمسة لأقلّ من يومين.

ومن بين المفقودين على متن الغواصة الملياردير البريطاني المقيم في دبي هاميش هاردينغ. وقد نشرت شركته المتخصّصة بالطيران ومقرّها دبي منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي عن رحلته الاستكشافية.

وكان هاردينغ، وهو طيّار وسائح في الفضاء، قال في منشور على حسابه في إنستغرام الأحد إنّه يشعر بالفخر للانضمام إلى مهمة استكشاف حطام "تايتانيك". وأضاف أنّ الغوّاص المخضرم والخبير في حطام "تايتانيك" بول-هنري نارجيوليه ضمن طاقم الغواصة "تيتان".

ومن بين ركّاب الغوّاصة أيضاً نائب رئيس مجموعة "إنغرو" رجل الأعمال الباكستاني البارز شاهزاده داود (48 عاماً) ونجله سليمان (19 عاماً). وقالت عائلة داود في بيان إنّ الاتصال بالغواصة "انقطع منذ الأحد".

ونارجيوليه (77 عاماً) هو ضابط سابق في البحرية الفرنسية وخبير بارز بحطام تايتانيك. وأكّدت عائلة نارجيوليه لشبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الإخبارية الفرنسية الثلاثاء وجود الأخير ضمن ركاب الغواصة المفقودة.

أما الشخص الخامس الموجود على متن الغواصة فهو قائدها، وقد رجّحت وسائل إعلام أن يكون رئيس شركة أوشن غيت إكسبديشنز الأمريكي ستوكتون راش.

وقال الكابتن جيمي فريدريك إنّ التقديرات تشير إلى "تبقّي حوالي 40 ساعة من هواء التنفّس" في هذه الغواصة الصغيرة. وأضاف أنّ عمليات البحث لم تؤدّ حتّى الآن إلى أيّ نتيجة.

وتجري عمليات البحث فوق سطح الماء وتحته على بُعد حوالي 1450 كلم شرق كيب كود، وفي الأعماق.

وأكّد متحدّث باسم الشركة أنّه يتمّ "البحث في كل الخيارات لإعادة الطاقم بأمان".

وقال كاتب السيناريو الأميركي الشهير مايك ريس إنّه شارك في ثلاث رحلات نظّمتها أوشن غيت، إحداها في 2022 على متن نفس الغواصة المفقودة حالياً.

وروى ريس في مقابلة أجرتها معه شبكة "بي بي سي" مشاعر القلق التي انتابته خلال تجربة الغوص إلى مثل هذه الأعماق، مؤكّداً أنّ هذه ليست رحلة ترفيهية بل "الجميع على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها".

وبدأت الغواصة البالغ طولها 6,5 أمتار والتي تشغّلها شركة "أوشن غيت إكسبديشنز" الغوص باتّجاه الحطام الأحد، لكنّ الاتصال معها فُقد بعد ساعتين، بحسب السلطات.

-وأرسل خفر السواحل الأميركيون طائرتين لمسح المنطقة النائية في شمال المحيط الأطلسي بينما أرسل خفر السواحل الكنديون بدورهم طائرة وسفينة.

والثلاثاء أعلنت فرنسا أنّ معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار (إفريمر) سيرسل سفينة وروبوتها الغوّاص للمشاركة في عمليات البحث.

وتستخدم الشركة غواصة تطلق عليها "تيتان" في الرحلات إلى حطام "تايتانيك" حيث تبلغ قيمة التذكرة للحصول على مقعد فيها 250 ألف دولار، بحسب موقعها الإلكتروني.

وأفادت "أكشن أفييشن" على تويتر الأحد بأنّ "إطلاق الغواصة كان ناجحاً ويقوم هاميش بالغوص حالياً"، مرفقة التغريدة بعدة صور لهاردينغ وطاقم الغواصة فوق سطح البحر.

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