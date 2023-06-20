الإمارات تؤكد على ضرورة الحفاظ على المكاسب لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى

المصدر: البيان

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أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً في مجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى أكدت فيه أن اجتماع مجلس الأمن اليوم هو تذكير مهم بالمكاسب التي تحققت حتى الآن، وأيضاً بضرورة دعم تنفيذ جمهورية إفريقيا الوسطى للاتفاق السياسي للسلام والمصالحة.

و أكدت دولة الإمارات على الحاجة إلى:

- ضمان الأمن من أجل سلام واستقرار دائمين.

- حشد التنسيق الجماعي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة الجهات الإنسانية الفاعلة.

-الحفاظ على المكاسب بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، والاستمرار في دعم الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات وحماية نفوذ الدولة.

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