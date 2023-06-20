روسيا تتهم أوكرانيا بحشد قوات كبيرة على حدود بيلاروسيا

المصدر: دبي ،عواصم- البيان، وكالات

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اتهمت روسيا أوكرانيا بحشد قوات كبيرة على الحدود البيلاروسية، فيما يستمر الهجوم الأوكراني المضاد في الجنوب وسط تضارب البيانات الصادرة عن الجانبين.

وذكر دبلوماسي روسي كبير أمس، أن الجيش الأوكراني نشر فرقة عسكرية كبيرة على طول الحدود مع بيلاروسيا. وقال مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إن «المعلومات التي لدينا والمعلومات التي وردت بشكل متكرر في تصريحات المسؤولين تشير إلى أن الجيش الأوكراني نشر بالفعل قوات كبيرة على طول الحدود مع بيلاروسيا».

وأوضح الدبلوماسي أنه في ظل هذه الظروف، منذ أكتوبر الماضي، جرى نشر وحدات إضافية من المجموعة الإقليمية المشتركة للقوات في بيلاروسيا فيما شدد بوليشوك على أن مهمة هذه القوات تتمثل في العمل كقوة ردع وتقليل مخاطر التسلل من جانب جماعات استطلاع وتخريب.

ونعمل انطلاقاً من حقيقة أن الأدوات الروسية والبيلاروسية المتاحة في المنطقة كافية لصد هجوم من الأراضي الأوكرانية أو أراضي دول الشمال الأطلسي (الناتو) المجاورة. وقال: «نأمل أن يتمتع نظام كييف والأوصياء الغربيون عليه بالمنطق السليم بعدم القيام بمغامرات عسكرية، قد تكون عواقبها خطيرة للغاية عليهم».

ضربة ليلية

في الأاثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت الليلة قبل الماضية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر، على مواقع تخزين معدات عسكرية أجنبية الصنع في أراضي أوكرانيا. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن كل المواقع المحددة للاستهداف تمت إصابتها، وإن الهجوم حقق هدفه.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني إسقاط أربعة صواريخ من طراز «كاليبر» وأربع مسيرات. وقال «جرى إطلاق الصواريخ من غواصة في البحر الأسود وإطلاق المسيرات من الساحل الشرقي لبحر آزوف».

وحول الهجوم الأوكراني المضاد، أشار تقرير الدفاع الروسية إلى أن المحاولات الهجومية الأكثر نشاطاً قامت بها الوحدات الأوكرانية على محوري دونيتسك وجنوب دونيتسك، حيث صدت القوات الروسية 7 هجمات خلال يوم واحد، دمرت خلال التصدي لها 3 دبابات، وأكثر من 20 مدرعة، ومدفعاً ذاتي الحركة «غفوزديكا» وآخر من طراز كراب بولندي الصنع، إضافة إلى 5 مدافع هاوتزر من مختلف الأنواع وعدداً من المركبات العسكرية.

وحسب الوزارة، بلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 100 جندي على محور جنوب دونيتسك و340 جندياً على محور دونيتسك. وبلغ مجموع القتلى الأوكرانيين على محور كوبيانسم 45 جندياً وعلى محور كراسني ليمان نحو 105 جنود، وعلى محور خيرسون مقتل 40 جندياً وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، إضافة إلى تدمير مستودعين للمدفعية قرب مدينة زابوروجيا.

استعادة قرية

من جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار إن القوات الأوكرانية استعادت قرية بياتيخاتكي على الجبهة الجنوبية.

كما أشارت إلى استعادة ثماني بلدات في المجموع خلال أسبوعين منذ بدء الهجوم المضاد.

وإذا كانت موسكو تصر على فشل الهجوم المضاد حتى الآن، فإن كييف أعلنت الأسبوع الماضي السيطرة على سبع بلدات و100 كيلومتر مربع على الجبهة الجنوبية.

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