أعاصير تورنادو تضرب ميسيسيبي الأمريكية

المصدر: (واشنطن - أ.ب)

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أعلن مسؤولون أن أعاصير «تورنادو» متعددة اجتاحت ولاية ميسيسيبي الأمريكية خلال الليل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما يقرب من 24 آخرين جروح.

وعمل عمال الطوارئ بالولاية مع المقاطعات أمس، لتقييم الأضرار الناجمة عن العواصف التي صاحبتها درجات حرارة عالية وبَرَد في بعض المناطق. تم الإبلاغ عن المتوفى والإصابات من قبل مسؤولين في مقاطعة جاسبر بشرق المسيسيبي.

في بيان صحافي صدر أمس، قالت وكالة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي إن أكثر من 49 ألف منزل وسط الولاية كانت بدون كهرباء.

وقال حاكم ولاية ميسيسيبي، تيت ريفز، إن الأعاصير ضربت مقاطعة جاسبر ومقاطعة رانكين، المتاخمة للعاصمة جاكسون. كانت أطقم الطوارئ تقوم بمهام البحث والإنقاذ وتقييم الأضرار، وتنشر طائرات بدون طيار في بعض المناطق لأنه كان من المستحيل الوصول إليها عن طريق المركبات بسبب خطوط الكهرباء المنهارة.

وكان عشرات الآلاف في مقاطعة هيندز بدون كهرباء صباح أمس، بعد أن ضربت ريح عاتية الولاية في وقت مبكر الجمعة الماضي.

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