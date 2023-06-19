100 مسؤول أمريكي يتلقون رسائل بها مسحوق مريب

المصدر: أ ب

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تلَّقى 100 مسؤول أمريكي رسائل مشبوهة احتوت على مسحوق مريب.

وأوضح مكتب التحقيقات في ولاية كانزاس أن المسؤولين الذين تسلَّموا الرسائل المثيرة للجدل هم نواب ومسؤولون عامون في الولاية، مشيراً إلى أن المادة المريبة هي عبارة عن مسحوق أبيض مشبوه.

وذكر المكتب أنه قد أُحصي أكثر من 30 ظرفاً حتى وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، وزاد العدد إلى 100 حتى يوم الأحد، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأكد، في منشور على «فيسبوك»، اليوم، أن الاختبارات الأولية على المادة كانت سلبية للسموم الخطيرة الشائعة.

وأوضح توم داي، مدير الخدمات الإدارية التشريعية، أن دورية الطرق السريعة في كانزاس أبلغت مكتبه بالخطابات التي تحتوي على عنوان إرسال إما كانزاس سيتي أو توبيكا، وذلك حسبما أفادت صحيفة «توبيكا كابيتال جورنال».

وقال داي إنه تم إرسال الرسائل إلى المشرعين في منازلهم، لافتاً إلى أنه تم تسليمها إلى مكتب التحقيقات في كانزاس ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

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