مصر تحذر: الأزمة بالسودان تنذر بكارثة إنسانية

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حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين من أن الأزمة في السودان تنذر بكارثة إنسانية.

جاء ذلك في كلمة شكري عبر الفيديو كونفرانس بمؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان في جنيف، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وأكد شكري اهتمام مصر الشديد بأمن واستقرار السودان باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، مؤكدا على تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة.

وشدد شكري على أن مصر ستواصل جهودها ومساعيها مع كافة الأطراف لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار، مؤكداً على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بدور بناء لحلحلة الازمة، وأهمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها.

وكشف المتحدث النقاب عن أن وزير الخارجية نوه إلى إطلاق مصر وقطر مبادرة مشتركة تحت رعاية قادة البلدين لضمان توفير الدعم للشعب السوداني الشقيق وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الاغاثية.

ونوه إلى أن مصر استقبلت ما يربو على ربع مليون سوداني، وهو ما يعادل 60 % من إجمالي الفارين من أعمال العنف، بالإضافة إلى 5 مليون سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة، وتوفر لهم معاملة كريمة على ضوء الروابط الأسرية والاجتماعية بين شعبي البلدين.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالقول، إن "شكري حث المجتمع الدولي على ضرورة تنفيذ تعهداته السابقة للسودان وتوفير المساعدات الاغاثية العاجلة له، وكذا توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم صمود المجتمعات المضيفة في دول الجوار وتحقيق التعايش السلمي والتناغم المجتمعي فيها، وحماية هذه المجتمعات من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاستغلال من شبكات التهريب والاتجار بالبشر والوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية، كما شدد على أن مصر ستواصل جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق وضمان تمتعه بحياة آمنة وكريمة".

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