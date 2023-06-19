روسيا: أحبطنا مؤامرات أوكرانية ضد مسؤولين

المصدر: موسكو - رويترز

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قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الاثنين، إنه أحبط سلسلة من المخططات التخريبية والإرهابية الأوكرانية كانت تستهدف مسؤولين مدعومين من موسكو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا، واعتقل امرأة في إطار تحقيق يجريه.

وذكر الجهاز في بيان، أن الهجمات كانت تستهدف مسؤولي إنفاذ القانون الروس ومسؤولين حكوميين عينتهم روسيا في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، وهي واحدة من أربع مناطق أوكرانية تقول موسكو إنها ضمتها منذ بدء ما تصفه بأنه عملية عسكرية خاصة.

وتشن أوكرانيا حالياً هجوماً مضاداً لاستعادة أراض تقول إنه تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. ولم تعلق كييف بعد على المزاعم الروسية.

وصرح جهاز الأمن الاتحادي، بأنه فتح قضايا جنائية ضد امرأة لم يذكر اسمها ووصفها بأنها متواطئة في قضايا تتعلق بالإرهاب وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.

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