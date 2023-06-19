أوكرانيا تبدأ حصاد الحبوب

المصدر: كييف - رويترز

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قال مسؤولون محليون، إن المزارعين في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا بدأوا حصاد محصول الحبوب لعام 2023، مع درس أول محصول شعير شتوي.

وتعتبر أوكرانيا من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحبوب على مستوى العالم، لكن من المتوقع أن ينخفض ​​معدل إنتاجها هذا العام بسبب الحرب إلى نحو 45 مليون طن من 53 مليوناً في عام 2022.

وقالت وزارة الزراعة، الأسبوع الماضي، إنه تم الانتهاء تقريباً من عملية غرس البذور في الربيع في أوكرانيا لعام 2023 على مساحة 32 مليون فدان تقريباً.

وتضمنت المساحة الإجمالية المزروعة حتى 16 يونيو 669903 أفدنة من القمح الربيعي ونحو مليوني فدان من الشعير و342241 فداناً من البازلاء و361268 فداناً من الشوفان و9.9 ملايين فدان من الذرة.

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