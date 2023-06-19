دبلوماسي روسي: أوكرانيا تنشر قوات عسكرية كبيرة على طول الحدود مع بيلاروس

المصدر: موسكو - د.ب.أ

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قال دبلوماسي روسي كبير، اليوم الاثنين، إن الجيش الأوكراني نشر فرقة عسكرية كبيرة على طول الحدود مع بيلاروس، ويحاول بشكل دوري اختبار القدرات الدفاعية لدولة الاتحاد، في إشارة إلى الدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروس.

وأضاف مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء: «المعلومات التي لدينا والمعلومات التي وردت بشكل متكرر في تصريحات المسؤولين تشير إلى أن الجيش الأوكراني نشر بالفعل قوات كبيرة على طول الحدود الأوكرانية البيلاروسية، ويحاول بشكل دوري التحقق من القدرات الدفاعية لدولة الاتحاد بطريقة أو أخرى».

وأوضح الدبلوماسي، أنّه في ظل هذه الظروف، منذ أكتوبر عام 2022، جرى نشر وحدات إضافية من المجموعة الإقليمية المشتركة للقوات في بيلاروس.

وشدّد بوليشوك، على أن مهمة هذه القوات تتمثل في العمل كقوة ردع لغزو أراضي دولة الاتحاد وتقليل مخاطر التسلل من جانب جماعات استطلاع وتخريب، ونعمل انطلاقاً من حقيقة أن الأدوات الروسية والبيلاروسية المتاحة في المنطقة كافية لصد عدوان من الأراضي الأوكرانية أو أراضي دول حلف شمال الأطلسي الناتو المجاورة.

وقال: «نأمل أن يتمتع نظام كييف والأوصياء الغربيون عليه بالمنطق السليم بعدم القيام بمغامرات عسكرية، قد تكون عواقبها خطيرة للغاية عليهم».

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