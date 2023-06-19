موسكو: الحرب أصبحت مع الغرب

المصدر: متابعة: أمجد عرار

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اعتبرت موسكو أن العملية العسكرية الروسية تتحول عملياً إلى حرب بين روسيا والغرب، غداة استضافتها بعثة سلام إفريقية، فيما قالت إن معارك ضارية اندلعت أمس، عبر ثلاثة قطاعات على المواجهة مع القوات الأوكرانية التي تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدات، وفق موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لقناة «آر تي» الروسية، في تعليق على تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، إن العملية العسكرية الخاصة الروسية بدأت للدفاع عن منطقة دونباس، والآن تحولت فعلياً إلى حرب مع الغرب بأسره.

وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إقامة «طوق وقائي» على أراضي أوكرانيا إذا استمر قصف المناطق الروسية، قال بيسكوف إنه مع توسع نطاق الأسلحة التي يتم تسليمها إلى أوكرانيا، ستتسع المنطقة العازلة «أي المسافة التي سيتعين علينا إبعاد الأوكرانيين عن أراضينا».

حصيلة

ميدانياً، أعلنت الدفاع الروسية عن مقتل نحو 750 جندياً أوكرانياً خلال 24 ساعة، موضحة أن حصيلة الخسائر الأوكرانية تضمنت 380 قتيلاً و35 دبابة مدمرة على محوري زابوريجيا وجنوب دونيتسك.

وأكدت أن كل المحاولات الأوكرانية للهجوم على محور زابوريجيا، الذي شهد المعارك الأكثر شراسة، باءت بالفشل، حيث صدت القوات الروسية 4 هجمات أوكرانية في منطقة فريمفسكي على محور جنوب دونيتسك.

وأضافت أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذين المحورين بلغ 380 قتيلاً و35 دبابة و33 عربة مشاة قتالية بما فيها اثنتان من طراز «برادلي»، ومعدات عسكرية أخرى.

وتابعت: على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 8 هجمات أوكرانية، وقتلت ما يصل إلى 210 جنود، ودمرت مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 109.

وعلى محوري كوبيانسك وكراسني ليمان تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وبلغ عدد إجمالي قتلى القوات الأوكرانية هناك نحو 130 فرداً، فيما تم تدمير مدفع ذاتي الحركة «أكاتسيا» وآخر من طراز «كراب» بولندي الصنع، ومدفعي هاوتزر «مستا-بي» و«دي-30».

وعلى محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 30 قتيلاً وعدداً من قطع المدفعية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة، حسب وزارة الدفاع الروسية التي قالت إن النيران الروسية أصابت 113 وحدة مدفعية أوكرانية في 124 منطقة.

قصف

وقال فلاديمير روغوف، المسؤول الروسي لمقاطعة زابوريجيا إن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية بياتيخاتكي، بينما تتعرض قواتها لنيران المدفعية الروسية، مشيراً إلى أن مئات من الجنود الأوكرانيين قتلوا. وأضاف أن المنطقة تتعرض لقصف مدفعي من الجانب الروسي بهدف تطويق القوات الأوكرانية.

وأوضح أن القادة والجنود الأوكرانيين على الجبهة في زابوريجيا أصبحوا طواعية أسرى حرب بيد القوات الروسية. ونشر مقطع فيديو يظهر رجالاً حليقي الرؤوس يرتدون الزي العسكري.

وذكر بيان منفصل لمجموعة قوات فوستوك الروسية، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في السيطرة على القرية.

وقالت القوات الأوكرانية إنها دمرت مستودعاً كبيراً للذخيرة الروسية في خيرسون.

مهمة سلام

وخلال محادثات في سان بطرسبرغ، قدم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا للرئيس الروسي مبادرة سلام من 10 نقاط، وأبلغه أن الوقت حان لبدء روسيا وأوكرانيا مفاوضات لإنهاء الحرب.

ورد بوتين بأن كييف، وليست موسكو، هي التي ترفض إجراء المحادثات. وشكر الرئيس الروسي رامابوسا على «مهمته النبيلة».

وقال رامابوسا إن «مبادرة السلام الأفريقية كان لها تأثير، وإن نجاحها النهائي سيتم قياسه على أساس الهدف منها، وهو وقف الحرب»، مشيراً إلى استمرار مهمة الوفد الإفريقي.

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