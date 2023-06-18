واشنطن: محادثات بلينكن وتشين صريحة وبناءة

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الصيني تشين جانج اليوم الأحد كانت "صريحة وجوهرية وبناءة".

وأوضحت الوزارة أن بلينكن تناول خلال زيارته الحالية إلى الصين عددا من القضايا المثيرة للخلافات، ولكن أيضا مجالات يمكن أن تتعاون فيها الصين والولايات المتحدة.

وخلال محادثة استمرت عدة ساعات، جدد بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة تتبنى "رؤية لعالم حر ومفتوح وتدعم النظام الدولي القائم على القواعد".

ودعا بلينكن تشين إلى زيارة واشنطن، وقال مسؤولون أمريكيون إنه يتم العمل على تحديد الوقت المناسب للزيارة.

ونشر التلفزيون الصيني صورا أظهرت الوزيرين ووفودهما يتبادلان التحية ويجلسان قبالة بعضهما على طاولتين في قصر دياويوتاى للضيافة اليوم الأحد.

ولم يتم الافصاح في البداية عن محتوى المباحثات، ومن المنتظر أن يتناول الوزيران العشاء معا في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يعقد بلينكن مزيدا من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الحكومة الصينية غدا الاثنين.

كما أن هناك تكهنات بأن يلتقي بلينكن مع الرئيس الصيني شي جين بينج، إلا أنه لم يرد تأكيد من بكين حتى الآن.

ويعتزم بلينكن التعليق على نتائج زيارته غدا الاثنين أيضا خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرة الصين .

وهذه هي أول زيارة يقوم بها بلينكن للصين منذ توليه منصبه في عام 2021، وهي فترة شهدت تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال بلينكن أول أمس الجمعة أنه سيتحدث "بصورة مباشرة وبصراحة عن مخاوف (واشنطن) الحقيقية بشأن مجموعة من القضايا".

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