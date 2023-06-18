اعتقال 10 أشخاص في باكستان بتهمة الاتجار بالبشر

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقفت السلطات الباكستانية عشرة أشخاص للاشتباه بأنهم مهربو مهاجرين بعد أيام على مصرع عشرات المهاجرين في غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان، على ما أفاد مسؤولون اليوم.

وأمر رئيس الوزراء شهباز شريف بالقبض فوراً على عناصر يشاركون في أنشطة اتجار بالبشر، متوعداً بإنزال «عقاب شديد» بهم.

وينطلق آلاف الباكستانيين الشبان كل سنة في رحلات محفوفة بالمخاطر على أمل الوصول بصورة غير قانونية إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل.

وتحدثت وسائل إعلامية محلية عن مصرع 300 باكستاني في غرق القارب المتداعي قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية الأربعاء.

وبحسب المسؤولين، أوقف تسعة أشخاص في الشطر الباكستاني من كشمير الذي يتحدر منه معظم الضحايا، فيما أوقف شخص في غوجارات، المدينة التي كانت لفترة طويلة منطلقاً للمهاجرين.

وقال شودري شوكت، المسؤول المحلي في كشمير: «إنهم حالياً رهن التحقيق لضلوعهم في تيسير العملية برمتها».

ويُعتقد أن القارب الذي غرق كان يقل ما بين 400 و750 شخصاً، وفق ما ورد في بيان مشترك لمنظمة الهجرة الدولية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز