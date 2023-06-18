التزام «أطلسي» ثابت بالمهام في كوسوفو

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

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أكد حلف شمال الأطلسي، التزام قواته الثابت في كوسوفو بمهامها هناك مع تصاعد التوتر وتفاقم الضغط على صربيا للافراج عن ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو.

وأكدت الناطقة باسم الناتو، أوانا لونغسكو، التزام قوة كفور التابعة لحلف شمال الاطلسي عبر انتشار 500 عنصر إضافي أخيراً.

وأضافت في تغريدة على تويتر: مرة أخرى نذكر كافة الأطراف بالتزاماتها تجاه كفور، بما في ذلك احترام خط الحدود الإدارية، واجراءات شرطة كوسوفو واتفاقية 2013 حول نشر قوات كوسوفو في الشمال.

ووصلت تعزيزات اضافية إلى كوسوفو أرسلها حلف شمال الأطلسي قبل أسبوعين، بعدما أدت صدامات مع محتجين صرب إلى اصابة ثلاثين عنصرا من هذه القوات. وتم إخطار كتيبة إضافية متعدّدة الجنسيات من قوات الاحتياط بوجوب البقاء على جهوزية لتعزيز قوة كفور، إذا لزم الأمر.

وأعلنت صربيا، الأربعاء، أنها أوقفت ثلاثة شرطيين كوسوفيين يرتدون الزي العسكري، ومسلحين بأسلحة رشاشة ونظام تحديد المواقع وخرائط ومعدات أخرى.

ووصفت سلطات كوسوفو الحادث بأنه عملية خطف ومنعت المركبات الصربية من عبور الحدود. ودعت واشنطن صربيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

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