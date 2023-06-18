5 مصابين بإطلاق نار في واشنطن واعتقال مشتبه

المصدر: واشنطن - أ.ب

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أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بالقرب مخيم بولاية واشنطن يستضيف مهرجان للموسيقى.

وتلقى مكتب شرطة غرانت كونت، بلاغاً عن إطلاق نار قبل الساعة الثامنة والنصف مساء السبت بالتوقيت المحلي في المخيم الواقع بالقرب من مدينة جورج ليتل التي تبعد 239 كيلومتراً شرقي سياتل.

وقامت الشرطة بملاحقة المشتبه به واعتقاله بعد ذلك. وذكر مكتب الشرطة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إصابة خمسة ضحايا بطلقات نارية. ولم تعلن الشرطة أسماء الضحايا وحجم إصابات الضحايا.

وقالت الشرطة إن الحفل الموسيقي سيقام كما هو مخطط. وذكرت قناة «كريم- تي في» المحلية، أن الحفل في مخيم «جورج أمفيثيتر.

وطلب منظمو مهرجان «بيوند ووندرلاند» من الحاضرين في تغريدة على «تويتر»، تجنب الدخول من بوابة معينة إلى المخيم، لكنهم قالوا: «لا يوجد خطر».

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