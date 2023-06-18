واشنطن وطوكيو تؤكدان التعاون الوثيق بشأن الصين

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

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أجرى وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثات هاتفية أكدا فيها مجدداً على تعاونهما الوثيق بشأن القضايا المتعلقة بالصين.

كما ناقش هاياشي وبلينكن، الوضع مع كوريا الشمالية، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين بلديهما والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، كما أدانا إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية، وفق ما أوردت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى بكين، اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع مسؤولين صينيين كبار، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي الصيني، في زيارة تستهدف إعادة بناء العلاقة المتداعية بين الحكومتين.

ومن المقرر أن يجري بلينكن سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين حكوميين رفيعي المستوى قبل مغادرته بكين غد الاثنين.

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