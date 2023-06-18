أردوغان يكشف أولوية فريقه الاقتصادي الجديد

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أولوية فريقه الاقتصادي الجديد ستكون خفض التضخم إلى رقم فردي من مستواه الحالي البالغ حوالي 40%.

وقال أردوغان في خطاب متلفز لمجموعة من المصدرين الأتراك أمس: "الآن بعد أن انتهت الانتخابات، أصبحت يدنا أقوى. سنخفض التضخم إلى رقم واحد، وستكون هذه أولوية فريق الاقتصاد الجديد"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف أن الاقتصاد يتعافى بقوة بعد زلزالين مدمرين في فبراير.

وأدى تركيز أردوغان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية إلى تسريع التضخم، واستنفد البنك المركزي معظم احتياطياته في محاولة للحفاظ على استقرار الليرة. ولا تزال العملة منخفضة بأكثر من 20% هذا العام مقابل الدولار.

وينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة جاي إركان سينهيان سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، والتي تشمل تدخلات لدعم الليرة والحفاظ على أسعار الفائدة أقل بكثير من مستوى التضخم.

وسيعقد البنك المركزي اجتماعه لتحديد سعر الفائدة في 22 يونيو.

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