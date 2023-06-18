واشنطن تدعو صربيا للإفراج الفوري عن 3 شرطيين كوسوفيين

المصدر: ا ف ب

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دعت واشنطن صربيا أمس السبت إلى الإفراج "الفوري" و"غير المشروط" عن ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو فاقم توقيفهم التوترات بين بلغراد وبريشتينا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "ندعو الرئيس (ألكسندر) فوتشيتش والحكومة الصربية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ثلاثة من عناصر شرطة كوسوفو محتجزين منذ 14 يونيو".

وتابع "توقيفهم واحتجازهم على أسس زائفة أدى إلى تفاقم الوضع المتوتر أصلا"، داعيا صربيا وكوسوفو إلى استئناف المحادثات برعاية الاتحاد الأوروبي.

أعلنت صربيا الأربعاء أنها أوقفت ثلاثة شرطيين كوسوفيين يرتدون الزي العسكري ومسلحين بأسلحة رشاشة ونظام تحديد المواقع وخرائط ومعدات أخرى.

ووصفت سلطات كوسوفو الحادث بأنه عملية خطف ومنعت المركبات الصربية من عبور الحدود.

يأتي التصعيد الجديد بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة للصرب في شمال كوسوفو أصيب فيها ثلاثون عنصرا من قوة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو (كفور) في مايو.

لم تعترف صربيا، بالاستقلال الذي أعلنه إقليمها السابق عام 2008، بعد عقد من الحرب الدامية بين القوات الصربية والانفصاليين الألبان.

يبلغ عدد سكان كوسوفو 1,8 مليون نسمة، الغالبية العظمى منهم من الألبان. ولا تزال الأقلية الصربية موالية إلى حد كبير لبلغراد وترفض الاعتراف بسيادة بريشتينا. ويتهم البعض صربيا باستغلال صرب كوسوفو لإثارة التوتر.

وقد دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو الأسبوع المقبل إلى بروكسل لمحاولة تخفيف التوترات.

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